«Ein 21. Majortitel ist für Federer möglich»

Auf Boris Becker müssen, wieder einmal, alle warten. Mats Wilander und die anderen Experten vom Sender «Eurosport» sind längst da, als er an diesem Morgen etwas zerknittert zum Medientreff in einem Melbourner Hotel erscheint. Blauer Anzug, weisses Hemd, strohblonde Haare. 52 Jahre haben tiefe Furchen in sein Gesicht gezeichnet, aber eine beeindruckende Figur ist er geblieben. Sein Blick ist hellwach, seine Präsenz füllt das Zimmer fast alleine aus. Er scheint alle zu überragen.