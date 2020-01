Kein neues «Wunder von Melbourne»

Auch der zweite Satz ging an Djokovic. (Video: SRF)

Zudem hatte er in langen Partien gegen Djokovic immer das Nachsehen. Vor siebeneinhalb Jahren hatte er «Nole» auf Grand-Slam-Stufe letztmals bezwungen, das war in Wimbledon 2012. Seither hatte der Serbe in fünf Partien über drei Gewinnsätze stets die Oberhand, dazu war er deutlich frischer, hatte er doch rund zweieinhalb Stunden weniger auf dem Platz verbracht. Und auch viel weniger emotionale Energie verbraucht.

Federer kehrt bereits am kommenden Freitag ins Scheinwerferlicht zurück. In Kapstadt bestreitet er dann für seine Stiftung den «Match for Africa» gegen seinen Lieblingsrivalen Rafael Nadal. Die Rückkehr auf die Tour ist dann für Ende Februar in Dubai geplant, danach stehen die grossen amerikanischen Hartplatzturniere in Indian Wells und Miami an.