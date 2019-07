Die meisten Tennisspieler legen drauf

Novak Djokovics Triumph in Wimbledon war brutto fast 3 Millionen Franken wert, Roger Federer fliegt zuweilen im Privatjet an einen Turnierort. Ja, das Leben für jene an der Spitze der Tennispyramide ist glamourös. Doch die Mehrheit der Profis muss froh sein, wenn Ende Saison keine Schulden übrig bleiben. Das hat mit den immensen Kosten zu tun, welche dieser Job mit sich bringt.