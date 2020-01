Die Klimajugend attackiert nun Roger Federer

Der Vorwurf der Aktivisten: Die Bank schmücke sich in Werbekampagnen mit dem positiven Image des Tennisspielers Roger Federer, während einige ihrer Investitionen gleichzeitig die Umwelt schädigten.

Selbst Greta Thunberg mischt sich ein

Ihren Ärger tun sie auf Twitter kund. Unter dem Hashtag #RogerWakeUpNow (Roger wach jetzt auf) sind unzählige Tweets zu finden, die gegen den Schweizer zielen und fordern, dass er das Sponsoring der Credit Suisse kündigt. Der Hashtag trendet und sorgt international für Schlagzeilen.

«Roger Federer, werde Klima-Champion und leihe Credit Suisse nicht weiter dein Image, solange sie die Zerstörung unserer Zukunft und unserer Kinder finanziert», heisst es beispielsweise in einem Tweet, in einem anderen wird er auf seine Kinder angesprochen: «Welche Welt wollen Sie Myla, Lennart, Leo und Charlene hinterlassen?»

Selbst Klimastreik-Ikone Greta Thunberg mischt sich ein. Sie prangert mit ihren über vier Millionen Followern Federer an, indem sie entsprechende Twitter-Beträge teilt.

Kündigung wäre verkraftbar

Dass der Hashtag gerade jetzt populär ist, hat einen Grund. Stehen diese Woche schliesslich fünf Frauen und sieben Männer in Lausanne vor Gericht wegen Hausfriedensbruchs. Sie waren im November 2018 in den Lausanner CS-Sitz eingedrungen und hatten dort Tennis gespielt.

