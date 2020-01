Dank grandioser Wende in den Viertelfinal

Stan Wawrinka kommt am Australian Open immer besser in Form. Im Achtelfinal bezwingt der Champion von 2014 den als Nummer 4 gesetzten Russen Daniil Medwedew 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Es war das dritte Duell der beiden Hardhitter, zum dritten Mal fand es bei einem Grand Slam statt. Im Gegensatz zu den beiden bisherigen Vergleichen setzte sich nun aber Wawrinka durch. In Wimbledon 2017 und am letzten US Open hatte jeweils der Russe in vier Sätzen gewonnen, in Runde 1, respektive im Viertelfinal.