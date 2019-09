Brillante Bencic einen Sieg vor dem US-Open-Final

Nachdem am Vortag Stan Wawrinka und Roger Federer beide ihre Viertelfinals verloren hatten, verhinderte Belinda Bencic aus Schweizer Sicht das worst-case-scenario und setzte einen Meilenstein in ihre Karriere, auf den sie lange warten musste: Fünf Jahre nach ihrem ersten Grand-Slam-Viertelfinal packte sie in New York die zweite Chance, an einem der vier grössten Turniere in die Halbfinals vorzustossen. Nach einem 7:6 (7:5), 6:3 gegen die Kroatin Donna Vekic (WTA 23) fehlt ihr nur noch ein Sieg, um das Endspiel des US Open zu erreichen.