Auf der Tennis-Einkaufsmeile am US Open

Roger Federer ist immer noch präsent in Flushing Meadows. Vier Tage nach seinem ernüchternden Aus stehen die Tennisfans Schlange, um sich mit ihm fotografieren zu lassen. Oder besser: mit dem überlebensgrossen Bild von ihm. Der Zufall will es, dass die deutsche Automarke mit dem Stern, die das US Open sponsert, auch Partner von ihm ist. Und so sind die edlen Fahrzeuge im Herzen der Anlage ausgestellt. Jeder darf hineinsitzen und sich abbilden lassen. Am beliebtesten ist das Cabriolet.