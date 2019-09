«Aber zuerst werde ich es geniessen»

Vor allem im ersten Satz ging die Partie hin und her, erst im Tiebreak konnte die 22-jährige Ostschweizerin die Entscheidung herbeiführen. Die Zuschauer und ihr Vater fieberten im Stadion in New York während des Tennis-Spektakels mit. «Er ist heute vermutlich auch fast an einem Herzinfarkt gestorben», sagte Bencic, mit einem Lachen an Vater Ivan gewandt.

Der erste Major-Halbfinal

Nach schwierigen Zeiten und einigen Verletzungen scheint Belinda Bencic wieder zu der ganz grossen Form gefunden zu haben. Der Lohn dafür ist der erste Halbfinal bei einem Majorturnier in ihrer Karriere. Bencic sagte: «Die schwierigen Zeiten haben mir sicher geholfen, dass ich wieder hier stehe. Ich habe heute eine andere Perspektive, jetzt geniesse ich das Tennisspielen wieder.»

Auf den Halbfinal angesprochen und ob sie den Viertelfinal ihrer möglichen Gegnerinnen verfolgen werde, sagte Bencic im Platzinterview: «Ich schaue immer alle Spiele, und danach werde ich mit meinem Team über die nächste Gegnerin reden. Aber zuerst werde ich meinen Sieg geniessen.»