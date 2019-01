Rafael Nadal wird grundsätzlich: «Ich war schon immer aggressiv»

Rafael Nadal ist im Gegensatz zu Novak Djokovic normalerweise keiner, der seine Zuhörer zu belehren versucht. Ein Vorbild an Bescheidenheit abseits der Courts, pflegt sich der 32-jährige Spanier lieber stakkatomässig bei irgendwem zu bedanken, wenn er ein Mikrofon vor sich hat. In Melbourne ist das meistens das Publikum, und obwohl er hier nur einen seiner bisherigen vier Finals gewonnen hat, muss etwas daran sein an seiner Beziehung zu diesem.

Wenn der Mallorquiner doch einmal grundsätzlich – oder belehrend – wird, zeugt das meistens davon, dass sein Selbstvertrauen im Hoch ist, er sich wohlfühlt. So war es auch am Donnerstag, nachdem er Stefanos Tsitsipas 6:2, 6:4, 6:0 überrumpelt hatte und in seinen 25. Grand-Slam-Final eingezogen war, ohne Satzverlust. Zuerst wehrte er sich gegen den Eindruck, dass ihm gegen den Griechen eine aussergewöhnliche Leistung gelungen sei. «Ich spielte schon das ganze Turnier gut, mit der Vorhand sogar fantastisch», sagte er, ehe er doch noch zugab: «Vielleicht war die Rückhand etwas besser als in den Runden zuvor.»

Die häufigen Fragen nach seiner gesteigerten Aggressivität schienen ihn zu beleidigen. «Es ist nichts Neues, dass ich aggressiv spiele. Das Problem bei mir ist, dass die Leute denken, ich machte das nicht, nur weil ich viel Erfolg auf Sand hatte. Diese Leute liegen komplett daneben.» Zwar spiele er nicht Aufschlag/Volley oder schlage jeden Ball als Winner. «Ich kann auch nicht servieren wie Roger, der damit viele Freipunkte holt oder danach eine oft relativ einfache Vorhand schlagen kann.»

Das Ziel: Schaden anrichten

Was er aber seine ganze Karriere lang versucht habe: «Ich spiele jeden Schlag, um beim Gegner Schaden anzurichten. Und das ist der beste Weg, aggressiv zu sein.» In Melbourne gelinge es ihm nun, den Gegner im Ballwechsel etwas früher in Bedrängnis zu bringen, so der 17-fache Grand-Slam-Sieger – weil er hier grossartig aufschlage.

«Dadurch wird der erste Schlag normalerweise etwas einfacher.» Darauf habe er mit Coach Carlos Moya auch hingearbeitet, doch sei es nicht einfach, sein Spiel zu ändern. «Du kannst nicht gegen deine Mentalität spielen, gegen dein Spielverständnis. Das Mentale muss vorausgehen, und das habe ich stets versucht zu tun.» Dennoch habe sich sein Tennis verändert. «Ich mache heute viele Dinge gut, aber ich habe schon während meiner Karriere vieles gut gemacht. Deshalb können wir auch nicht sagen, dass ich besser denn je spiele. Ich musste einfach mein Spiel an die neue Zeit und an mein Alter anpassen.» Das sei auch der Grund, warum er noch auf diesem Niveau mithalte. «Über die Jahre habe ich einige Dinge verloren und andere hinzugefügt. Das Ziel war immer dasselbe: zu verbessern, was ich verbessern kann.»