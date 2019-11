Wer leidet, spricht nicht darüber

Die Beschwerden werden dann zum Dauerthema, was dem Spieler zusetzen kann. Federer sagt: «Du versuchst, alles richtig zu machen, aber manchmal wird es nicht besser, was frustrierend ist. Wir haben in der Mannschaft abgemacht, dass sie mich gar nicht mehr danach fragen. Wichtig ist, zu wissen, was zu tun ist. Und wenn du keine Zeit hast, das Problem zu lösen, konzentrierst du dich besser auf etwas anderes. Dann wird von mir viel positive Energie verlangt.»

Der 38-Jährige misst sich oft mit deutlich jüngeren Gegnern, die noch quasi unversehrt sind. Dominic Thiem berichtet: «Ich habe Glück mit meinem Körper. Bisher habe ich noch keine Schmerzmittel schlucken müssen. Ich hoffe, dass es so bleibt.» Stefanos Tsitsipas gibt zu, mal zwei Partien verletzt bestritten zu haben. «Deshalb kann ich mir vorstellen, wie es ist, täglich mit Schmerzen zu spielen. Das macht definitiv keinen Spass. Daher bin ich dankbar, dass ich in einer anderen Lebensphase bin und hoffe, dass ich mich auf dem Court nie so fühlen muss», sagt er.

Eine Garantie gibt es nicht, aber ein Debakel wie in Shenzhen ist am ATP-Finale in London trotz Nadal nicht zu erwarten, weil die Leidensgeschichten der meisten Teilnehmer nur ganz wenige Kapitel haben – wenn überhaupt.