Federer über die Reise von Dubai nach Kalifornien:

Zwölf Stunden Zeitdifferenz, das spürt man einfach. Deshalb war es wichtig, dass ich möglichst schnell hierherkam und mich sogleich anpasse an die Essenszeiten, rechtzeitig ins Bett gehe und genug schlafe. Mit den Kids zu reisen, macht es nicht einfacher, aber wir sind sehr zufrieden. Wir kamen am Montag an. Nun geht es mir viel besser.

… über seine Jetlag-Strategie:

Sobald ich einen Ort verlasse, bin ich schon in der Zukunft und bereite mich auf den nächsten vor. Weil ich meistens müde bin beim Reisen, kann ich zu meinem grossen Glück immer gut schlafen, auch im Flugzeug. Wenn es zu rütteln beginnt und in Turbulenzen gerät, schlafe ich noch besser. Weil ich gar keine Lust habe auf diesen «Seich», schlafe ich sogleich ein. (Gelächter)

… über die Erinnerungen an seine 100 Turniersiege:

Ich könnte wahrscheinlich jeden einzelnen Final aufzählen, wenn auch nicht mit allen genauen Resultaten. Aber wenn Sie mich fragen, gegen wen ich in Wimbledon 2006 in der vierten Runde gewann – keine Ahnung. Ich kann mich aber an vieles erinnern, und Finals bleiben stärker präsent. Wegen der speziellen Vorbereitung, der Siegerehrung, der Highlights im Fernsehen.

… über Dubai 2020 und seine Fernplanung:

Mein Ziel ist weiterzuspielen. Entsprechend läuft die Planung – dass ich die Karriere fortsetzen werde. Für Anfang Jahr ist noch einiges unklar, mit dem Hopman-Cup, dem neuen ATP-Cup. In Dubai fragten sie mich am Donnerstag, ob ich mir eine Rückkehr vorstellen könnte. Ich besprach es mit meinem Team und sagte spontan zu. Für mich geht eh alles weiter.

… über den Reiz neuer Turniere:

Ich würde gerne in Südamerika oder häufiger in Asien spielen, auch andere Sandturniere kennen lernen. Aber es ist schwierig, die ganze Planung zu ändern. Ich könnte es mit Schaukämpfen machen, die sind auch lässig und cool. Aber seit meiner Knieverletzung habe ich fast keine mehr gespielt. Mein grosser Wunsch ist es, in Südafrika einen Match for Africa zu machen. Das bin ich am Planen.