Stan Wawrinka (ATP 59) steht am Australian Open in der 2. Runde. Der Waadtländer profitiert von der Aufgabe des Letten Ernests Gulbis (ATP 86).

Im ersten Game des zweiten Satzes griff sich Gulbis nach einem Aufschlag an den Rücken und liess sich in der Folge behandeln. Er hatte den ersten Satz 6:3 gewonnen, lag aber im zweiten 1:3 zurück. Nach vier weiteren Games musste er aber schliesslich nach einer Stunde das Handtuch werfen. Nun gegen Kyrgios oder Raonic Wawrinkas Gegner in der 2. Runde ist der Lokalmatador Nick Kyrgios oder der als Nummer 16 gesetzte Kanadier Milos Raonic. Das Spiel findet am Donnerstag statt.