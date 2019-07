Wawrinka klagt, Golubic jubiliert

Insgesamt ist Wawrinka mir seinen Niveau zufrieden. Er nehme Tag für Tag und konzentriere sich darauf, was er verbessern könne und erreichen wolle. «Ich denke, ich spiele grossartiges Tennis. Ich freue mich auf den Rest der Saison. Ich glaube, dass ich alle schlagen kann.» Nach der Verpflichtung Daniel Vallverdus für die Rasensaison hatte er erklärt, es gehe ihm nicht nur um die Resultate auf Rasen, sondern darum, sein Spiel generell weiterzuentwickeln. Ob der Venezolaner im Team bleibt, weiss der Gewinner von drei Grand-Slam-Turnieren noch nicht. Darüber wolle er mit allen Beteiligten reden. Doch für Wawrinka ist klar: Er wird mit Magnus Norman und mit Yannick Fattebert weitermachen.

Golubic nun gegen Putinzewa

Während Wawrinka über die Zukunft spricht, gewinnt Viktorija Golubic (WTA 81) das Tiebreak des zweiten Satzes gegen die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 39), welche in der ersten Runde die Weltranglisten-Zweite Naomi Osaka ausgeschaltet hat. Golubic steht damit zum ersten Mal in ihrer Karriere in der dritten Runde eines Grand-Slam-Events. «Das ist der grösste Erfolg in meiner Karriere», erzählt die 26-Jährige. Sie stellt die Drittrundenqualifikation auch über den Titelgewinn in Gstaad.

«Es ist fies, das so zu sagen, aber es stimmt. Wimbledon ist das bedeutendste Turnier der Welt, und es ist ein Kindheitstraum, an Grand-Slam-Turnieren gut zu spielen.» Die Zürcherin, die in Wimbledon von Schwester Natalija betreut wird, trifft am Mittwoch auf Dajana Yastremska (WTA 35). Gegen die 19-jährige Ukrainerin dürfte die Begegnung weniger taktisch geprägt sein als noch jene gegen Putinzewa. «Sie spielt viel schneller, aber ich nehme an, dass sie auch mehr Fehler macht», sagt Golubic und fügt an. «Es ist alles möglich. Ich nehme die Challenge an.»