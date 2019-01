Es ist der Tag, an dem Andy Murray unter Tränen bekennt, dass das Australian Open, das am Montag beginnt, wegen seiner anhaltenden Schmerzen in der operierten rechten Hüfte das letzte Turnier seiner Karriere sein könnte. Fast gleichzeitig spricht einige Meter entfernt in Melbourne auch Stan Wawrinka zu Journalisten, doch der stimmungsmässige Gegensatz zum zweifachen Olympiasiegerkönnte nicht grösser sein. Zwar liegen auch hinter dem Waadtländer eine Operation und eine Pause, auch seine Karriere war bedroht. Doch nun blickt er mit grossem Optimismus ins neue Jahr.