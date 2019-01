1Wawrinka siegt zum zweiten Mal am US Open

Wir haben nicht zu viel versprochen mit unerschrockenen Prognosen: Richtig, der Romand kehrt 2019 nach eineinhalb schwierigen Jahren in den erlauchten Kreis der Grand-Slam-Champions zurück. Wenn er gesund ist, spielt der 33-Jährige um die grossen Titel mit – im Sommer 2017 stand er vor seiner Knieoperation ja noch im Paris-­Final. Inzwischen ist er nach der zähen Rückkehr vom vergangenen Jahr wieder fit, verspürt kaum mehr Schmerzen. Er schloss die letzte Saison frühzeitig ab und arbeitete danach zwei Monate hart. Aber Wawrinka ist ein Diesel, die grossen Resultate kommen noch nicht sofort. Ende August am US Open ist er wieder bereit für Grosstaten.