Die Schweizer Nummer 2 liegt im Duell mit dem fünffachen Indian-Wells-Sieger Federer – der am Nachmittag seine Partie gegen Peter Gojowczyk locker 6:1, 6:4 gewonnen hatte – mit 3:21 zurück. Alle seine drei Siege kamen an Sandturnieren zustande, und allein am kalifornischen Masters-1000-Turnier unterlag er Federer bereits dreimal. Am meisten Beachtung fand dabei das letzte Duell: Es war das Endspiel vor zwei Jahren und brachte ein hochstehendes Duell, das Federer 6:4, 7:5 gewann. Dennoch zeigt Federer sehr viel Respekt vor seinem Landsmann: «Es ist hart, so früh im Turnier gegen Stan spielen zu müssen. Ich weiss, was er kann und wieviel Power er hat.» Er hoffe, dass Wawrinka bald wieder in die Top 20 oder Top 10 zurückkehre.

Vögele: Keine Geschenke, nur ein Kuchen

Für Stefanie Vögele verlief der Sonntag – es war ihr 29. Geburtstag – dagegen nicht nach Wunsch. Die beeindruckend aufspielende 18-jährige Kanadierin Bianca Andreescu (WTA 60) überliess ihr in 56 Minuten nur drei Games (6:1, 6:2). Ein wenig Trost fand die Aargauerin im Interviewraum, wo ein Kuchen auf sie wartete. «Sie hatte viel mehr Power als ich, ich stand permanent unter Druck und kam mit den Bedingungen nicht gut zurecht», sagte Vögele, die sich dank Indian Wells um etwa 14 Positionen auf Rang 95 verbessert. «Es war eine Superwoche, ich hatte eine gute Zeit und habe alles alleine geschafft.» Se war für einmal ohne Coach Ivo Werner an einem Turnier. «Ich genoss es, einmal viel Zeit für mich zu haben.»

Das Frauenturnier verlor am Sonntag mit Serena Williams die populärste amerikanische Spielerin. Die Turniernummer 10 gab nach dem verlorenen Startsatz gegen Garbiñe Muguruza auf. Sie habe sich schon vor der Partie nicht gut gefühlt, «aber dann wurde es noch mit jeder Sekunde schlimmer: extreme Schwindel und Müdigkeit», erklärte Williams. Sie werde sich nun erholen und auf das Miami Open vorbereiten.