Wawrinka besteht gegen Schwartzman

Stan Wawrinka erreicht beim Masters-1000-Turnier von Cincinnati nach einem harten Kampf gegen Diego Schwartzman die 2. Runde. Der 33-jährige, in der Weltrangliste derzeit nur auf Platz 151 geführte Waadtländer, setzte sich in 115 Minuten mit 6:2, 4:6, 6:3 gegen den Argentinier durch. In diesem Jahr hat er mit Grigor Dimitrov (in Wimbledon) bloss einen Spieler geschlagen, der besser klassiert war als Schwartzman (ATP 12).

Wawrinka zeigte eine überzeugende Leistung. Im ersten Satz spielte der dreifache Major-Sieger sogar ganz gross auf und zeigte herrliche Schläge. Der 25-jährige Schwartzman, der die bisher beste Saison seiner Karriere zeigt, war chancenlos.

