Der letzte Punkt: Der Grieche verwandelt gegen den Grand-Slam-Rekordsieger den Matchball. (Video: SRF)

John McEnroe sagte, das Resultat bedeute eine Wachablösung. Könnte Tsitsipas ein Leader der nächsten Generation werden?

Sicher. McEnroe ist oft vor dem Mikrofon. Ich mag ihn, aber solche Geschichten höre ich schon seit zehn Jahren. Allerdings hat Stefanos seine Sache in den vergangenen eineinhalb Jahren wirklich hervorragend gemacht, mit seinen Siegen gegen Djokovic in Toronto, gegen Anderson, Zverev und nun mich. Das ist es, was du tun musst, um das nächste Niveau zu erreichen, und für ihn ist das toll.

Spürten Sie von Beginn weg, dass es schwierig werden würde?

Nein. Was heute geschah, bedaure ich massiv. Vielleicht sieht man mir das nicht an, aber es ist so. Ich hätte den zweiten Satz einfach gewinnen müssen, egal wie. Er kostete mich den Sieg.

«Dass zwischendurch mal ein aufgeregter Fan etwas reinschreit, ist okay.»

Empfanden Sie das Publikum teilweise als störend?

Als störend? Es war grossartig, sogar fantastisch. Dass zwischendurch mal ein aufgeregter Fan etwas reinschreit, ist okay. Ich habe es lieber so, als wenn es totenstill ist.

Wie geht es weiter in den nächsten Monaten?

Mein Programm bis Wimbledon steht praktisch fest, es ist auch klar, dass ich wieder auf Sand und in Roland Garros spielen werde.