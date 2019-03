Von der Tropeninsel auf den Parkplatz

Der zweite wollte verhindern, dass das einst als «fünftes Grand-Slam-Turnier» apostrophierte Prunkstück der ATP-Tour ganz aus der Region Miami verschwindet, zum Beispiel nach Orlando oder, noch schlimmer, Asien. Er heisst Stephen M. Ross, ist durch Liegenschaftenhandel zum Milliardär geworden und seit 2008 Besitzer der Miami Dolphins, eines Football-Teams.

Ross hatte das Hardrock Stadium, in dem der NFL-Club spielt, schon für die Kleinigkeit von 550 Millionen Dollar renoviert. Dann entwickelte er die ­Vision, das Masters-Event auf die Anlage zu holen. Die Partnerschaft mit Turnierbesitzer IMG kam auch deshalb zustande, weil er kein Kleingeist ist und flugs weitere 72 Millionen Dollar investierte, um die Football- auch zur Tennisanlage zu erweitern.

Warhol und Picasso grüssen

Das Resultat überzeugt, um nicht zu sagen: begeistert. Im 64767 Zuschauer fassenden Stadion wurde mit Extratribünen ein Centre Court mit 14000 Plätzen erstellt, der gleichzeitig intim wirkt und von der grosszügigen Infrastruktur profitiert, die auf ein viermal grösseres Publikum ausgerichtet ist. «Wir bieten einen Luxus, wie es ihn im Tennis noch nie gab», sagt Turnierdirektor James Blake, ein ehemaliger Top-10-Spieler.

Speziell die Inhaber der 4738 Premium-Seats können sich ­verwöhnen lassen. Etwa in den Suiten des Dolphins-Clubs oder mit teilweise eigenen Zugängen von Parkplätzen, die durch Zelte mit Werken von Pablo Picasso oder Andy Warhol führen.

Das ist kein Zufall, denn Ross ist ein Mann der Details. «Kleinigkeiten machen es aus, und an denen werden wir gemessen», sagt er. Dabei dachte er logischerweise sogleich an die Spieler. Die acht Topgesetzten – also auch Roger Federer – haben eine eigene Lounge zur Verfügung, in der sie ihre Entourage verwöhnen können. Im Vergleich zur ­Anlage auf Key Biscayne wurde die Infrastruktur für die Spieler ­flächenmässig verdreifacht. Die Zahl der Trainingsplätze verdoppelte sich von 9 auf 18. Ein zweiter Hauptplatz («Grandstand») mit 5200 Plätzen sowie neun weitere Wettkampfplätze runden die Anlage ab.