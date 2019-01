Schlecht sind auch diese nicht, und die Zahl seiner Abonnenten steigt dieser Tage auffallend stark. Aber auch im Erfolg bleibt der jüngste Grand-Slam-Halb­finalist seit fast zwölf Jahren und ­Novak Djokovic (US Open 2007) kompromisslos. «Manchmal, wenn ich traurig bin, mache ich solche Videos und fühle mich dann besser», erzählt er nach seinem Viertelfinalsieg über Roberto Bautista Agut. «Das werde ich auch weiterhin tun. Es entspannt mich und zeigt mir, dass Tennis nicht das Wichtigste ist. Wir alle haben verborgene Talente.»

«Ein Wettkampftyp»

Tsitsipas, dessen drei Geschwister ebenfalls Tennis spielen, lässt sich in keine Schublade stecken. Mit seinen langen Haaren («Mein Markenzeichen, ich werde sie behalten») wirkt er wie den 70er-Jahren entsprungen – sein Tennis aber scheint ein Vorbote der Zukunft zu sein. Im Gegensatz zu vielen Kollegen hält er sich nicht lange damit auf, Grenzen auszuloten, bevor er sie überschreitet. Dass der 20-Jährige zwei Tage nach dem Sieg über Federer, sein Idol, erneut zu einer Topleistung gegen einen zehn Jahre älteren Gegner fähig war, ist ungewöhnlich, aber für ihn bezeichnend.

«Er ist der geborene Wettkampftyp», sagt Patrick Mouratoglou, in dessen Akademie in Südfrankreich Tsitsipas oft trainiert. «Das war es, was mir an ihm schon auffiel, als er 17 war. Und darum geht es im Tennis. Nadal, Federer und Djokovic sind ja auch die besten Wettkämpfer der letzten Jahre.» Dank Mouratoglou, für den er grosse Achtung hat, trainierte Tsitsipas in Australien auch mit Serena Williams.