Tsitsipas gewinnt dramatisches Endspiel

Der griechische Tennis-Shootingstar Stefanos Tsitsipas hat zum ersten Mal die ATP-Finals gewonnen und den grössten Titel seiner noch jungen Karriere gefeiert. Einen Tag nach dem Halbfinal-Erfolg gegen Rekordsieger Roger Federer entschied der 21-Jährige am Sonntag in London das Endspiel gegen den fünf Jahre älteren Österreicher Dominic Thiem in einem Tiebreak-Krimi mit 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4) für sich. Nach 2:35 Stunden krönte sich Tsitsipas bei der Elite-Veranstaltung der besten acht Spieler des Jahres zum jüngsten Sieger seit dem Australier Lleyton Hewitt 2001.