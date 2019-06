Thiem schlägt Williams Mixed-Doppel vor

French-Open-Finalist Dominic Thiem hat mit einem humorvollen Vorschlag auf den Pressekonferenz-Eklat mit Serena Williams bei den French Open reagiert. «Wahnsinn, was das für Wellen geschlagen hat», sagte der Vierte der Tennis-Weltrangliste am Dienstag bei einem Termin seines Sponsors in Wien. Der 25-Jährige musste bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris den grossen Interviewraum während seiner Pressekonferenz räumen, weil Williams nach ihrem Ausscheiden den Medientermin schnell hinter sich bringen wollte. Scherzhaft sagte Thiem nun: «Ich würde gerne als Wiedergutmachung Mixed in Wimbledon oder New York mit Serena spielen.»