Thiem schafft den Satzausgleich

Der 26-jährige stand bisher bereits zweimal in einem Major-Endspiel, beide Male im Final des French Open. Er verlor dort aber 2018 und 2019 gegen den absoluten Sandkönig Rafael Nadal. Im Final des Australian Open am Sonntag (live ab 9.30 Uhr im Ticker) wartet bereits Novak Djokovic, der einen angeschlagenen Roger Federer am Donnerstag in drei Sätzen bezwang.