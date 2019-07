Teichmann greift in Palermo nach dem Titel

Die 22-jährige Jil Teichmann (WTA 82) steht in Palermo im Endspiel. Die Bielerin gewann ihren Halbfinal am Samstagabend gegen Lucky Loser Liudmila Samsonowa (WTA 144), eine 20-jährige Russin, in 78 Minuten 6:3, 6:1. Im Endspiel trifft sie auf die Niederländerin Kiki Bertens (WTA 5), die die junge Spanierin Paula Badosa (119) am Samstagabend 6:1, 7:5 bezwang.