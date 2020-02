«Sorry, manchmal ist mir egal, was Kritiker sagen»

Es sind turbulente Zeiten im Leben des Roger Federer. Vergangene Woche scheiterte er am Australian Open im Halbfinal, kommenden Freitag bestreitet er mit Rafael Nadal das «Match in Africa 6» in Kapstadt vor 52'000 Zuschauern – ein Weltrekord. Der Schaukampf zugunsten seiner Stiftung liegt ihm sehr am Herzen. Deshalb sprach er im Dezember an seinem Zweitwohnsitz Dubai mit einer kleinen Gruppe Schweizer Journalisten und unterhielt sich mit ihr über seine Verbindung zu Südafrika, seine Stiftung, seine Rolle als Weltstar, über Kritiker, Frühbildung und seine eigenen Kinder (zu Teil 1 des Interviews, erschienen im Dezember, gehts hier).