Serena Williams gibt vor Achtelfinal Forfait

Die Geschichte wäre auch zu schön gewesen. Serena Williams kehrt nach ihrer Baby-Pause auf die Tour zurück und holt sich bei ihrem Comeback gleich den 24. Grand-Slam-Titel. Daraus wird nun nichts. Die Amerikanerin muss das in der Tenniswelt viel beachtete Duell gegen die Russin Maria Scharapowa absagen. Grund dafür ist eine Verletzung des Brustmuskels. Noch am Sonntag stand Williams mit ihrer Schwester Venus im Doppel im Einsatz.

An der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte die 36-Jährige: «Es ist sehr schwer. Ich liebe es, gegen Maria zu spielen.» Sie bedauerte die Absage vor allem weil sie in jedem Spiel besser geworden sei. Sie habe sich noch nie so gefühlt. Aber: «Im Moment kann ich nicht aufschlagen. Beim ersten Mal habe ich das gegen Görges (in der dritten Runde) gespürt.» Scharapowa trifft damit im Viertelfinal auf die Siegerin aus dem Duell Garbiñe Muguruza aus Spanien und Lesja Zurenko aus der Ukraine.

“I unfortunately been having some issues with my pec muscle... right now I can’t actually serve so it’s actually hard to play when I can’t physically serve.”@serenawilliams #RG18 pic.twitter.com/QEGhy7Y6Si