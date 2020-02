Schweizerinnen nehmen Kurs auf Budapest

In Budapest findet vom 14. bis 19. April das neue Fedcup-Finale statt, wo um 18 Millionen Dollar Preisgeld gespielt wird. Und die Schweizerinnen dürfen ihren Trip in die ungarische Metropole nach dem ersten Tag der Begegnung gegen Kanada eigentlich schon buchen. Sie sind auf dem Weg nach Budapest zumindest in Wien angelangt, haben das meiste ihrer Wegstrecke schon zurückgelegt. Nur ein Sieg trennt sie nach zwei gewonnenen Einzeln noch zur Qualifikation.

Zuerst legte Jil Teichmann (WTA 68) gegen die 17-jährige Leylah Fernandez (185) mit einem 7:6, 6:4 vor, danach liess Belinda Bencic (5) der Doppelspezialistin Gabriela Dabrowski (448) keine Chance und siegte 6:1, 6:2.

Für die Kanadierinnen, ohnehin als Aussenseiterinnen angereist, kam erschwerend dazu, dass ihre Nummern 1 und 2 zumindest für Freitag Forfait geben mussten: Für US-Open-Siegerin Bianca Andreescu (6), die seit dem WTA-Finale in Shenzhen wegen ihres Knies nie mehr gespielt hatte, kam ein Einsatz zu früh. Und dann fiel auch noch Eugenie Bouchard (267) aus – sie hatte sich im Training am Handgelenk verletzt.

Bencics Selbstverständnis

Für sie spiele es keinen Unterschied, wer auf der anderen Seite des Netzes stehe, sagte Bencic nach ihrem überzeugenden Erfolg mit dem Selbstverständnis einer Top-5-Spielerin. Das Australian Open, wo sie in Runde 3 von der Estin Anett Kontaveit 6:0, 6:1 vom Court gefegt worden war, scheint kaum Spuren hinterlassen zu haben. Bencic trainierte nach ihrer Rückkehr nach Europa in Bratislava und macht einen guten Eindruck.

„You can‘t have a better result after the first day“, says #CaptainHeinz. @BelindaBencic : „I felt well on court today and that Jil gave us the lead made it also easier for me. It‘s a privilege for me to be in that team.“ #FedCup#SUICANpic.twitter.com/jcBY9KjChb

