Roger Federer: «Du darfst nicht zweifeln»

Novak Djokovic konnte einem fast leid tun, dermassen einseitig waren am Donnerstag die Sympathien in der O2-Arena verteilt. Es ist freilich nichts Neues, dass Roger Federer der Liebling der Massen ist. Und dann trat der 38-Jährige beim 6:4, 6:3-Erfolg gegen den Belgrader auch noch auf, als sei er 28. Als Jimmy Connors 1991 am US Open seinen 39. Geburtstag gefeiert und den Halbfinal erreichte hatte, war das eine Sensation gewesen. Doch für Federer sind derartige Leistungen schon fast Normalität.