Poleposition für Federer am Australian Open

Grösser könnte der Unterschied kaum sein. Vor einem Jahr hatte Roger ­Federer in Perth mit Belinda Bencic nach seiner sechsmonatigen Pause den ­Final verpasst. Er reiste darauf als Nummer 17 nach Melbourne, wo er hoffte, einige Runden zu überstehen (und gewann). Ein Jahr später kommt er als Sieger des Hopman-Cups, Nummer 2, Titelverteidiger und ­Favorit der Buchmacher und ­Experten ans Australian Open, wo er den Majortitel 20 anstrebt.

«Das war die ideale Vorbereitungs­woche», sagte Federer, als er nach 17 Jahren Unterbruch mit der starken Belinda Bencic das Mixed-Einladungsturnier in Perth zum zweiten Mal gewonnen hatte (2001 siegte er neben Hingis). Er blieb in vier Einzel und vier Doppel unbesiegt und reagierte auf den Satzverlust gegen Alexander Zverev brillant (6:7, 6:0, 6:2). «Ich habe mir in Ernstkämpfen bestätigen können, dass ich gut und richtig trainiert habe. Ich bewege mich gut, serviere gut, bin körperlich in Form, und auch die Konzentration stimmt», sagt er nach dem 2:1-­Finalsieg über Deutschland. Dieser kam nach Bencics erster Niederlage nach 18 Siegen (4:6, 1:6 gegen Kerber) im Doppel mit 4:3, 4:2 zustande.

Etwas Ruhe vor dem Sturm

Diese Woche wolle er es in Melbourne nun ruhig angehen, das Training dosieren, viel Zeit mit der Familie verbringen und dem Rummel, der vor dem Turnier im Melbourne Park herrsche, möglichst ausweichen, sagt Federer. «Wichtig ist, dass ich gesund und frisch bin, wenn es beginnt.» Dass die Erwartungen in ihn viel grösser sind als vor zwölf ­Monaten, belastet ihn nicht. «Ich freue mich auf die Rückkehr an den Ort, wo ich meinen märchenhaften Lauf hatte.» Er fühle sich bereit, «und ich werde versuchen, mich nicht speziell unter Druck zu setzen». Es sei doch grossartig, als Titelverteidiger an einem Grand-Slam-Turnier zu starten.

Der 36-Jährige weiss, wie hart es ist, sieben Best-of-5-Partien in Folge zu gewinnen, und macht sich nichts aus Prognosen. Er wies darauf hin, dass es immer Spieler gebe, die plötzlich heiss laufen – wie zuletzt Grigor Dimitrov am Saisonfinal in London. Der Bulgare wird zusammen mit Nadal, Djokovic, Zverev und Del Potro zu seinen gefährlichsten Gegnern gerechnet. Hoch gehandelt werden auch Goffin und Kyrgios, der gestern den Titel in Brisbane gewann.

Nadal trainiert, Monfils siegt

Wichtig werde auch die Auslosung sein, sagt Federer. Wawrinka, der gestern mit Nadal in Melbourne trainierte, wird als Nummer 9 der Welt ungewohnt tief gesetzt sein, genau wie Djokovic, der noch auf Rang 12 steht. Der frühere Top-10-Spieler Gaël Monfils wird sogar ungesetzt antreten, weil er vier Monate verletzt ausfiel. Wie gut der Franzose aber wieder in Form ist, zeigte er in Doha, wo er sein 7. Turnier gewann. (Berner Zeitung)