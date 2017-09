Platz gesichert, Zukunft unsicher

In seinem wohl letzten Davis-Cup-Einsatz erlebt Marco Chiudinelli eine Premiere. Seit 2005 gehört der Baselbieter zum Schweizer Team, 21-mal stand er im Aufgebot, 28 Spiele hat er bestritten. Doch erst gestern, mit 36 Jahren, kommt Chiudinelli in einem fünften und letzten Einzel zum Einsatz, welches nicht Makulatur ist, sondern über Sieger und Verlierer der Begegnung entscheidet.

Chiudinelli meistert die Aufgabe mit Bravour, zeigt einzig im letzten Game leichte Anzeichen von Nervosität und bezwingt Yaroslaw Schyla (ATP 390) in drei Sätzen. So ist der 3:2-Erfolg der Schweiz über Weissrussland, verbunden mit dem Verbleib in der Weltgruppe, vor allem auch der Erfolg Chiudinellis.

Der Routinier hatte während Jahren häufig als Ergänzungsspieler fungiert, dieses Mal schlüpfte er mit zwei Einzelerfolgen in die Hauptrolle. «Es ist gut möglich, dass dies mein letzter Einsatz im Davis Cup war», sagt Chiudinelli, «das wäre auf jeden Fall ein schöner Abgang.»

Altes Racket, neues Glück

Dank Chiudinelli endet der Vergleich in Biel doch noch versöhnlich. Die Heimequipe nahm den dritten Spieltag in Rückstand liegend in Angriff. 2:1 führte der Gast aus dem Osten, nachdem die junge Schweizer Doppelpaarung Adrian Bodmer/Luca Margaroli am Samstag gegen Max Mirnyi – einst die Weltnummer eins im Doppel – und Andrei Wassilewski beherzt aufgespielt hatte, aber ohne Satzgewinn geblieben waren.

So kam Henri Laaksonen die heikle Aufgabe zu, den vorzeitigen Abstieg abzuwenden. Der finnisch-schweizerische Doppelbürger hatte am Freitag gegen Schyla bös enttäuscht, seltsam passiv sowie teilnahmslos agiert und damit Captain Severin Lüthi verärgert.

Laaksonen ist aufgrund seiner ruhigen, emotionsfreien Art keiner, der im Davis-Cup das Publikum befeuern kann. Punkto Attitüde und Spielstärke zeigte er sich gegen Dimitri Schyrmont (ATP 333) aber deutlich verbessert.

Wenige Tage vor der Begegnung hatte Laaksonen sein Schlägermodell gewechselt. Gestern griff er auf jenes Racket zurück, mit dem er im Vorjahr zwei Challengerturniere gewonnen hatte. «Das war der richtige Entscheid. Ich bin happy, konnte ich mein Spiel verbessern.»

Was macht Lüthi?

Auf Laaksonens Schultern dürfte künftig noch mehr Druck lasten. Das Schweizer Ensemble wird weiter an Kompetitivität einbüssen, sofern Chiudinelli zurücktritt. Für Roger Federer und Stan Wawrinka hat der Davis-Cup seit dem Triumph 2014 im Final über Frankreich keine Priorität mehr.

Für Swiss Tennis ist der Verbleib in den Top 16 sportlich wie finanziell «von hoher Bedeutung», wie Präsident René Stammbach festhält. «Das Team rollt damit Federer und Wawrinka den Teppich für weitere Teilnahmen aus. Zudem sichert uns der Sieg mehr Preisgeld, mehr TV-Präsenz, mehr Sponsoren.»

Dennoch stellt sich, mit Verlaub, die Frage, ob die Schweiz unter den gegebenen Umständen in der Weltgruppe am richtigen Ort ist. Ohne die beiden Grand-Slam-Sieger zählt die Equipe nicht zum Reigen der Topnationen. Dessen ist sich Captain Lüthi bewusst. «Ehrlicherweise müssen wir sagen, dass wir bei der Auslosung Glück mit dem Gegner hatten.

Gemessen an den Klassierungen gehören wir nicht auf diese Stufe. Aber als Sportler willst du gewinnen, deshalb bin ich sehr glücklich über den Ligaerhalt.» Der Berner sagt, jeder Spieler müsse «einen Schritt vorwärtsmachen».

Offen ist, ob Lüthi auch nächstes Jahr die Geschicke der Equipe lenken wird. Präsident Stammbach ist vom Verbleib zwar überzeugt, doch Lüthi scheint sich seiner Sache keineswegs sicher zu sein. Er sagt: «Wenn du gewinnst, bist du immer in einer besseren Position, gewisse Entscheidungen zu ­treffen.» (Berner Zeitung)