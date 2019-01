Kvitova jubelte, als hätte sie das gerade Spiel gewonnen. Osaka kamen die Tränen, als hätte sie es verloren. Sie ging auf die Toilette, das Handtuch über dem Kopf.

Das Ende des zweiten Satzes endete für Osaka unter dem Handtuch. Bild: Keystone

Und wieder kommen die Tränen

Und wieder startete das Spiel neu. Osaka liess zwar in den ersten Minuten den Kopf hängen, man ahnte böses, doch plötzlich war sie wieder da. Die Winner kamen zurück. Ihr Aufschlag und Return ebenso. Mit der Vorhand schoss sie aus allen Lagen die Bälle an der Tschechin vorbei. Es folgte ein Break. Osaka zeigte wieder Faust und Zuversicht. Nach 150 Minuten ist es fix. Osaka schlägt Kvitova 7:6, 5:7, 6:4. Wieder kommen die Tränen. Diesmal jene der Freude.

Damit hat das Frauentennis eine neue Nummer 1. Mit dem Sieg stösst die US-Open-Siegerin von der Nummer 4 auf den Tennisthron vor. Die Tochter eines Haitianers und einer Japanerin, die mehrheitlich New York, aufwuchs war vor einem Jahr noch als Nummer 72 klassiert.

Aber auch Gegnerin Petra Kvitova hat bewegte Monate hinter sich. Sie stand das erste Mal wieder in einem Final seit der Messerattacke vor zwei Jahren. Damals schnitt ein Einbrecher ihr in die Hand. Es war ungewiss, ob die Tschechin jemals wieder ein Raquet in der Hand halten könne.

"We didn't even know if I would be able to hold the racquet again."@Petra_Kvitova's comeback story is one in a million ????#AusOpenpic.twitter.com/XLz2tc703i

— #AusOpen (@AustralianOpen) 26. Januar 2019