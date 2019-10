Nur ein kurzer Schreck für Federer

Vier Jahre nach seiner Startniederlage machte es Roger Federer gegen Albert Ramos-Viñolas am Dienstag in der regnerischen chinesischen Hafenstadt Shanghai besser. Gegen die Weltnummer 46 kam der Weltranglistendritte fast mühelos zum 46. Saisonsieg, einem 6:2, 7:6 (7:5). Im Achtelfinal trifft der hinter Novak Djokovic an Nummer 2 gesetzte Publikumsliebling am Donnerstag auf den Sieger der Partie zwischen dem Belgier David Goffin (ATP 14) und dem Kasachen Michail Kukuschkin (57).