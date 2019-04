Nadal-Fans laufen wegen Federer-Plakats Sturm

Dies sorgte insbesondere bei den Fans von Rafael Nadal für Verwirrung. Mindestens. Schliesslich ist der Spanier der grosse Dominator auf Sand, gewann dort 57 Titel. Allein in Roland Garros triumphierte er elfmal. Die spanische Sportzeitung «Marca» titelte deswegen: «Die ATP übergeht Rafa Nadal». In einer Umfrage hielten 78 Prozent von über 133’000 Teilnehmern diese Werbung für eine «Respektlosigkeit gegenüber Nadal». Der Mallorquiner ist auf dem Plakat etwas weiter links zu finden. «Und das nicht einmal sonderlich gross», befanden sie bei «Marca».

In einem ersten Schritt probierten sie bei der ATP die Wogen zu glätten, indem sie einen Post nachschoben, in dem Nadal als «Krieger» und «Ikone» bezeichnet wurde. Und sie warfen eine Frage auf. Nicht, ob der 32-Jährige in dieser Saison einen Titel auf Sand gewinnt. Die Frage war: Wie viele werden es?

Warrior. Icon.How many ???? will @RafaelNadal claim this clay court season? pic.twitter.com/Sc76uQWxjU — ATP Tour (@ATP_Tour) April 8, 2019

Ein erfolgloser Versuch. Oder wie einige User befanden: «Erbärmlich.» Aufgrund der grossen Entrüstung sahen sich die Marketingverantwortlichen der ATP gezwungen, die Sandplatzwerbung anzupassen. Neu ist der Sandkönig dort, wo er nach Ansicht vieler Tennisfans hingehört: im Zentrum. Neu lacht er auch. Links von ihm Federer, rechts Novak Djokovic, der Serbe hat seinen Platz mit Dominic Thiem getauscht. Der österreichische Sandspezialist ist nun in der zweiten Reihe zu finden. Auf Twitter schrieb die ATP dazu: «Die Fans haben gesprochen …»

The fans have spoken...#ClayCourtThings is back for a second series ???? pic.twitter.com/yLn6W00SGC — ATP Tour (@ATP_Tour) April 9, 2019

Nadal wird seine Sandsaison am Montag in Monte Carlo eröffnen. Der 17-fache Grand-Slam-Champion musste zuletzt in Indian Wells beim Halbfinal gegen Federer aufgrund einer Verletzung passen und verzichtete danach auf eine Teilnahme in Miami. Federer wird Anfang Mai in Madrid erstmals ein Turnier auf Sand bestreiten. Das Highlight folgt dann Ende Mai mit den French Open. Dort wird der Schweizer erstmals seit 2015 wieder am Start sein.