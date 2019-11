Nadal gegen Zverev chancenlos

Und doch ist der 33-Jährige über weite Strecken chancenlos. Nicht weil er besonders schlecht ist, sondern weil Alexander Zverev schlicht grossartig aufspielt. Der Deutsche trifft mit 14 seiner 15 ersten Aufschläge ins Ziel, was in Anbetracht seiner Service­geschwindigkeit von fast immer über 220 km/h eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und in den Grundlinienduellen vermag der 22-Jährige Nadal immer wieder in die Defensive zu drängen. Der Dauerdruck führt zu Stress, sodass der Superstar in den wichtigen Momenten selbst mit seinem Paradeschlag, dem Vorhandtopspin, Fehler begeht.

Federer, Djokovic, nun Nadal

Nach dem 6:2 im ersten Satz gelingt Zverev zu Beginn des zweiten gleich ein Break. In der Folge bringt Nadal Emotionen auf den Platz und steigert sich spielerisch, doch Zverev bleibt unbeeindruckt. Er agiert auf jenem Niveau, das ihm vor Jahresfrist an gleicher Stätte im Halbfinal und Endspiel Siege gegen Roger ­Federer sowie Novak Djokovic und somit seinen bedeutendsten Titel eingebracht hat. Am Ende setzt er sich gegen Nadal mit 6:2, 6:4 souverän durch. Somit hat Zverev in der O2-Arena hintereinander die drei erfolgreichsten Spieler in der Tennisgeschichte bezwungen, also den Superstar-Hattrick vollendet. Gegen Nadal wars im sechsten Anlauf der erste Sieg.