Was eine normale Medienkonferenz vor dem Australian Open hätte werden sollen, entwickelte sich am Freitagmorgen zum Drama. Schon auf die Eingangsfrage, wie es ihm gehe, versteckte sich der Schotte Andy Murray in Melbourne unter seinem Hut, begann zu beben und verliess mit dem Hinweis, «ich fühle mich nicht gut», den Interviewraum. Fünf Minuten später kam der zweifache Wimbledon- und Olympiasieger zurück und sprach, so schwer es ihm auch fiel, vom aussichtslosen Kampf, in dem er sich befindet.