Bestimmt wäre Peter Carter stolz auf Roger Federer. Das schreibt dessen Freund Darren Cahill, der fast gleichzeitig Lleyton Hewitt entdeckte, auf Twitter. Und das hofft Federer. In einem Interview mit CNN, das in dieser Woche veröffentlicht wurde, kann er seine Tränen nicht zurückhalten, als er nach seinem ehemaligen Trainer gefragt wird. Später sagt er auch: «Mein Gott, so bin ich noch nie zusammengebrochen.»