Martina Hingis: Zeit der Versöhnung

Als Martina Hingis vor einem knappen Monat ihren Rücktritt bekannt gab, den endgültigen, wie sie selber sagt, nachdem sie zuvor ja schon zweimal aufgehört hat und dennoch wieder auf den Platz zurückgekehrt ist, da waren die Zeitungen voll mit wohlmeinenden Abschiedsporträts.

Der Boulevard brauchte so ziemlich jeden Superlativ, den die deutsche Sprache zulässt. Das klingt ziemlich normal, wenn eine der grössten Sport­lerinnen dieses Landes, wahrscheinlich sogar die grösste, Adieu sagt.

Doch normal war das nicht, denn das Verhältnis zwischen der Schweiz und Martina Hingis war nie harmonisch gewesen, man traute sich gegenseitig nicht ganz über den Weg, wahrscheinlich war die Öffentlichkeit zu anspruchsvoll und Hingis, die ja bereits als Teenager ein Star war und im Fokus stand, mit der Zeit vielleicht zu argwöhnisch.

Welche Partei dabei den grösseren Anteil auf sich nehmen muss, ist müssig, denn die Wunden, die sich in der Beziehung zwischen Weltklassesportlerin und dem eigenen Land aufgetan haben, scheinen vernarbt.

Ob daraus gar noch eine Romanze werden kann, ist fraglich. Immer noch existiert die Meinung, die Karriere der 37-Jährigen sei ­unvollendet und Hingis selber immer noch unverstanden. Diese Stimmen werden jedoch weniger, nach ein paar Jahren Burgfrieden scheint die Zeit der Versöhnung gekommen. Auch wenn es dafür drei Anläufe brauchte.

Roter Teppich

Als Martina Hingis am letzten Samstag auf dem Flugplatz Dübendorf ankam und den roten Teppich betrat, waren keine kri­tischen Voten mehr vernehmbar. Geladen hatte die Laureus-Stiftung, die Kinder und Jugendliche mit sozialen Sportprojekten unterstützt, zu ihrer 11. Charity-Night.

Mit Spenden über 2 935 927 Franken waren die Begünstigten natürlich die Gewinner dieser Wohltätigkeitsveranstaltung. Doch auch Hingis durfte sich als Siegerin fühlen. Sie konnte diesen Anlass einfach auskosten, ­gemeinsam mit ihrem Partner. Die privaten Schlamm­schlachten vergangener Tage wirkten weit weg, praktisch vergessen.

Stolze Karriere

Diesen neuen, positiven Grundton spürt natürlich auch die 25-fache Grand-Slam-Siegerin: «Klar war es schön, nach meinem Rücktritt so viele positive Zeilen über mich zu lesen. Ich bin ja selber auch stolz auf das, was ich in meiner Karriere geleistet habe.»

Geliebtes Kissen

Diese ist nun vorbei, und jetzt hat Hingis die Möglichkeit, das zu tun, was sie neben dem Tennisspielen gerne tut. Mit ihren Pferden ausreiten zum Beispiel. Oder zu Hause bleiben. «Ich bin immer gerne heimgekommen. Ausschnaufen, ankommen, die eigenen Sachen be­nutzen – auch wenn es nur ein Kissen ist.

Oder einfach mal nicht sofort aufräumen müssen», hatte sie im April erzählt. Hat sie denn schon realisiert, dass nun alles vorbei sei? «Ja. Ich habe den Entscheid ja schon länger zuvor getroffen, deshalb war jedes Turnier ein kleiner Abschied.» Derzeit sei sowieso eher die ruhige Phase nach dem Saisonende: «Viel hat sich also gar nicht geändert bis jetzt.»

Was nun alles so passieren soll in nächster Zeit, das weiss Hingis noch nicht oder will es nicht sagen. Klar ist für sie nur: «Das Beste kommt noch.» Das schrieb sie ihren Fans in den sozialen Medien, nachdem sie ihren Rücktritt bekannt gegeben hat. Ein Thema ist sicher die Gründung einer Familie, das hat sie zuletzt nie verhehlt. Momentan sei eine ziemlich ruhige Phase – alles andere lässt sie auf sich zukommen: «Eines nach dem anderen.»

Mit dem Tennis werde sie auf jeden Fall irgendwie in Verbindung bleiben. Hat sie denn seit dem letzten Match regelmässig zum Schläger gegriffen? «Noch nicht so oft, ehrlich gesagt», sagt Hingis, um gleich lachend anzufügen: «Aber er kommt in Zukunft sicher wieder öfters zum Einsatz.»

Was auch immer die Zeit bringt, eines scheint schon mal gewiss: Martina Hingis und die Schweiz nähern sich gegenseitig an. Es ist die Zeit der Versöhnung. (Berner Zeitung)