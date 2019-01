Schon zum 100. Mal durfte Roger Federer in der Nacht auf Freitag am Australian Open im Hauptstadion antreten, in der Rod Laver Arena. Ein Rekord. Er schien bemüht, dieses Jubiläum mit einer denkwürdigen Leistung zu feiern – und das schaffte er auch. Ohne einen einzigen Breakball abwehren zu müssen, stürmte er gegen den Amerikaner Taylor Fritz (ATP 50) in nur 88 Minuten zu einem 6:2, 7:5, 6:2 und in die Achtelfinals. Dort trifft er am Sonntag auf den in Melbourne von seinen vielen griechischen Landsleuten umjubelten Stefanos Tsitsipas (ATP 15).