Henri Laaksonen begeistert und scheidet dennoch am Australian Open aus. Nachdem er erstmals überhaupt die erste Runde an einem Grand-Slam-Turnier überstanden hatte, verlor er in Runde 2 nach einem harten und zähen Kampf gegen das australische Jungtalent Alex de Minaur (ATP 29). Die 3:52 Stunden dauernde Partie war geprägt von spektakulären Ballwechseln der beiden Opponenten und einer aufgepeitschten Menge. So musste der Schweizer nicht nur gegen seinen Gegner sondern auch die 10'0000 Fans in der vollbesetzten Margaret Court Arena spielen, die ihren Lokalmatadoren unermüdlich nach vorne trieben.