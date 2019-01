Belinda Bencic stellte ihre gute Frühform auch am Australian Open unter Beweis. Die 21-jährige Ostschweizerin setzte sich in der 3. Runde 6:4, 2:6, 6:3 gegen die 15 Plätze besser klassierte Tschechin Katerina Siniakova (WTA 34) durch.

In einem regelrechten Abnützungskampf behielt sie die Oberhand und setzte sich schliesslich nach 1:52 verdient durch. In der 2. Runde trifft Bencic am Mittwoch auf die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 39), welche die in zwei Sätzen die als Nummer 32 gesetzte Barbora Strycova ausschaltete. Im Head-to-Head führt die Kasachin gegen Bencic momentan mit 2:0.