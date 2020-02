Küng verpasst krönenden Abschluss

Der Reihe nach eliminierte die erst 19-Jährige die Weltnummern 70, 27 und 84 und stürmte in den Final, wo sie auf Magda Linette traf, die Weltnummer 42. Die Strapazen der letzten Woche waren der Weltnummer 283 anzusehen. Der Oberschenkel war dick einbandagiert und bereitete ihr sichtlich Probleme.

Küng bekundete grosse Mühe mit dem Aufschlag und musste im ersten Satz fast immer über Einstand gehen. Ihr zweiter Aufschlag war nicht sonderlich gut und lud Linette dazu ein, aggressiver zu spielen. Wenn Küng über den zweiten Aufschlag musste, gingen rund drei Viertel der Punkte an die Polin. Insgesamt musste die Schaffhauserin sechs Breakbälle abwehren, drei davon erfolgreich. Küng kam nur zu einer Break-Möglichkeit, konnte diese aber nicht nutzen. Linettes Aufschlag stellte Küng immer wieder vor grosse Probleme und zwang sie zu vielen Fehlern.

The first @wta ???? has to wait for Leonie #Kung - but what a dream week for the 19 y.o. qualifier who showed her huge potential! Congrats to her and her team! ????????????????#SupportTheSwiss#BuildTheNextGenerationpic.twitter.com/LcgJaHX9M5

