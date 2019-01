Überzeugender Start in Melbourne und zuvor bereits die Titelverteidigung am Hopman Cup: Roger Federer ist der Einstieg ins Jahr 2019 gelungen. Seine Siegesserie am Australian Open beträgt mittlerweile 16 Partien. Allein aber schon die Tatsache, dass Novak Djokovic zu alter Stärke zurückgefunden hat, macht den dritten Melbourne-Triumph in Serie schwieriger. Überhaupt: Holt sich der Schweizer noch die 21. Major-Trophäe? Falls ja, wo hat er die besten Chancen? Und ist es möglicherweise gar seine letzte Saison?