Heftiges Schneetreiben im Genfer Vorort Bellevue. Stan Wawrinka hat die Kapuze hochgeklappt, als er mit Freundin Donna Vekic im Country Club Geneva eintrifft. Der Tennisstar hat zum Pressetermin geladen – zum ersten seit Beginn seiner Zwangspause Anfang Juli. Wawrinka ist ausgezeichnet gelaunt; er beantwortet jede Frage, auch jene zur Art seiner Knieverletzung: «Die erste Operation war eine Arthroskopie, um das Problem genau zu definieren, die zweite war eine Rekonstruktion des Knorpels. Es war eine sehr schwere Operation, danach ging ich acht Wochen an Krücken.» Den Eingriff nahm Sportarzt Roland Biedert in Bern vor. «In ihn habe ich grosses Vertrauen», erzählt der Romand.

Monatelang war Funkstille gewesen, Wawrinka äusserte sich nie detailliert über seinen Gesundheitszustand, gewährte keine Interviews. Wie offen er nun spricht, lässt den Schluss zu, dass es ihm nicht darum ging, die Fakten geheim zu halten. Vielmehr dürfte der sensible Waadtländer die Öffentlichkeit gemieden haben, weil er nicht nur physisch, sondern auch psychisch litt. «Die lange Zeit der Inaktivität war moralisch hart», berichtet er etwa. Und: «Es war die härteste Phase in meiner Karriere.» Hatte die erzwungene Pause auch etwas Positives? «Ehrlich gesagt: nein. Als Spitzensportler hat man keine Lust, verletzt zu sein, nichts zu machen.» Immerhin fügt er noch an, körperlich und mental habe er sich von den vielen Efforts in der Vergangenheit etwas erholt. «Das gibt mir für die nächsten Jahre ­etwas Sauerstoff.»

Paganinis Schüsselrolle

Der Weg zurück vom Krankenbett auf den Tennisplatz war lang und steinig. «Ich musste wieder bei null anfangen, wieder laufen lernen, die Muskulatur aufbauen», erzählt er. In den Aufbautrainings habe er gelitten wie nie zuvor. Er habe das grosse Glück, Pierre Paganini in seiner Entourage zu haben, meint Wawrinka und fügt an: «Ich denke, ohne ihn hätte ich aufgehört. Ich brauchte jemanden, der mich in- und auswendig kennt, der genau weiss, wie er mich in Form bringt.»

Während er vom Konditionstrainer schwärmt, verhehlt er nicht, dass ihn der Entscheid Magnus Normans, die Zusammenarbeit zu beenden, geschmerzt hat. «Es war eine Überraschung, ein kleiner Schock – in Bezug auf die Entscheidung und auf den Zeitpunkt. Es war für mich eine grosse Enttäuschung, dass er sich im schlimmsten Moment meiner Karriere entschied, sich zurückzuziehen.» Noch hat Wawrinka keinen Nachfolger für den Schweden gefunden, mit dem er vom Spitzenspieler zum Grand-Slam-Champion geworden ist. Der 32-Jährige strebt eine langfristige Lösung an, eine für drei, vier Jahre. Ein Mann mit Erfahrung soll es sein, der ihm neue Impulse geben kann. «Ich bin am Suchen, fühle mich aber nicht gestresst, weil ich weiss, dass in den nächsten Monaten das Wichtigste ist, wieder 100 Prozent zu erreichen.» Yannick Fattebert, der schon bisher zum Team gehört hat, wird die Weltnummer 9 in der kommenden Saison vermehrt begleiten.

Federer nicht der Massstab

Schmerzfrei ist Wawrinka noch nicht. Doch er sagt, das sei nach einem derartigen Eingriff normal. Der Gewinner dreier Grand-Slam-Titel will am Australian Open wieder ins Geschehen eingreifen und nach Möglichkeit vorher die Exhibition in Abu Dhabi bestreiten. Er ist optimistisch, dass es klappt. «Ich bin weder körperlich noch tennismässig bei 100 Prozent, doch ich arbeite sehr hart, damit ich aufholen kann, was mir noch fehlt.» Er sei auf gutem Weg. «Als ich zum ersten Mal Bälle schlug, spürte ich sofort, dass das Tennis nicht das Problem sein würde. Obwohl ich vier Monate nicht gespielte hatte, fühlte es sich von den Schlägen, vom Timing her wie nach den Ferien an. Das war ein Aufsteller.» Wawrinka hat vor, ab nächster Woche wieder täglich auf dem Tennisplatz zu stehen.

Trotzdem dämpft er die Erwartungen, indem er betont, dass es nicht normal gewesen sei, dass Roger Federer und Rafael Nadal beim Comeback gleich den Australien-Open-Titel unter sich ausgemacht hätten. «Die Presse unterschätzt die Schwierigkeit einer Rückkehr nach einer Verletzung, weil diese zwei Monster sofort wieder an der Spitze waren.» Mit welcher Einstellung wird Stan Wawrinka ins Tennisjahr 2018 steigen? «Mein erstes Ziel ist nicht ein bestimmtes Resultat, sondern wieder 100 Prozent zu erreichen.» (Berner Zeitung)