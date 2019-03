Thiem, der ihn dank seinem dritten Sieg im fünften Duell vom vierten Rang verdrängt, habe eine hervorragende Leistung gezeigt und von der Grundlinie enormen Druck erzeugt. Die eher langsamen Bedingungen seien ihm aber auch entgegen gekommen. «Aber mein Spiel ist da, körperlich geht es mir gut, ich verteidige mich auch stark und weiss, wie ich spielen will. Deshalb freue ich mich nun auf das Miami Open und hoffe, dass ich ähnlich gut spielen werde.»

Federer fliegt am heute Montag an die Ostküste, wo er mit Spannung herausfinden wird, wie sich die neue Turnieranlage präsentiert. Das zweite Masters-1000-Turnier des Jahres zog von Key Biscayne weg und findet erstmals im NFL-Stadion der Miami Dolphins statt. Federer zerstreute Bedenken, dass er nach den Turnieren in Dubai und Indian Wells zu müde sei für ein weiteres grosses Turnier.

Was den Ausschlag beim 6:3, 3:6, 5:7 gegen Thiem gegeben habe, vermochte er nicht genau zu sagen. Es sei an Details gelegen. «Im entscheidenden Game, als er mich breakte, schlug ich nicht gut auf, und das nutzte er aus. Zudem hatte er da den Wind im Rücken.» Thiem verdiene Lob, wie er sich zu Beginn des zweiten Satzes gewehrt und danach selber das Break geschafft habe. Aber eben: Er wolle positiv bleiben. An einem derart bedeutenden Endspiel wie in Indian Wells teilzunehmen, sei immer noch ein schönes Ereignis.