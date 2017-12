«Ich hatte immer mindestens zwei Jobs»

Warum haben Sie im Sommer 1986 mit dem Spitzensport aufgehört?

Heinz Günthardt: Weil ich genetisch bedingt zwei kaputte Hüften habe. Als ich 18-jährig war, hatten mir die Ärzte gesagt, ich würde nie Profitennis spielen können. Ich hörte wegen der Schmerzen auf. Ich hatte nicht Angst vor den Gegnern, sondern vor den Schmerzen – so macht Tennisspielen keinen Spass. Nach so vielen Jahren mit diesen Schmerzen kam der Punkt, an dem ich sie nicht mehr ertragen konnte.

Hatten Sie Angst vor der Zeit nach dem Rücktritt?

Überhaupt nicht. Einerseits war es eine Erleichterung, nicht mehr auf den Tennisplatz schreiten zu

müssen, anderseits war ich überzeugt, ich sei noch jung genug, mich neu orientieren zu können.

Hatten Sie Ihren Ruhestand vorbereitet?

Überhaupt nicht!

War von Anfang an klar, dass Sie sich weiterhin mit Tennis beschäftigen wollten?

Ich war offen für alles, denn ich bin ein neugieriger Mensch. Ich habe die Einstellung, dass alles spannend sein kann, wenn man sich auskennt.

Ihnen ging es nach dem Rücktritt also gut. Waren Sie von Anfang an stark beschäftigt?

Das nicht, ich brauchte etwas Zeit für mich. Ich hatte seit meinem zwölften Lebensjahr sehr wenig Freizeit gehabt. Es tat mir gut, Dinge wie Windsurfen und ­Golfen auszuprobieren. Zudem konnte ich mich vermehrt meiner Familie widmen.

Wie kamen Sie zum Journa­lismus?

Ich hatte schon während meiner Aktivzeit ein paar Kolumnen geschrieben, arbeitete später eine Zeit lang auf der Redaktion der Zeitung «Sport». Doch dann kam das Angebot, Steffi Graf zu ­coachen.

Wie kam es dazu, dass die weltbeste Spielerin ausgerechnet Sie anfragte?

Ich hatte vorher 5 Jahre lang das Bundesligateam von Rot-Weiss Berlin gecoacht, zu dem Steffi eine gute Beziehung pflegte.

Die Zusammenarbeit klappte gleich von Anfang an vorzüglich.

Dabei hatte ich nie vor gehabt, sie langfristig zu coachen. 3 oder 4 Jahre lang hatten wir nicht einmal einen Vertrag.

Warum nicht?

Es handelt sich um eine Zweierbeziehung, und meine Ansicht ist, dass es nichts bringt, sie fortzuführen, wenn sie nicht funktioniert. Wichtig ist in dieser Konstellation nicht ein Papier, sondern das gegenseitige Vertrauen.

«Im Tennis ist klar, wie gut du bist – du gewinnst, oder du verlierst. Die Bewertung eines Kommentators ist hingegen nebulös, die einen hören dir gern zu, die anderen nicht.»Heinz Günthardt

War es für Sie persönlich wie ein zweiter Rücktritt, als Graf 1999 ihre Karriere beendete?

Einerseits schon, anderseits war ich da schon für das Fernsehen ­tätig. Ich war eigentlich überbeschäftigt. Am extremsten war es einmal in Wimbledon: Ich coachte Steffi, bestritt mit ihr das Mixed, nahm am Ü-35-Turnier teil und arbeitete für RTL sowie das Schweizer Fernsehen. Es kam immer mal wieder vor, dass ich mit ihr von 8 bis 10 Uhr trainierte und dann vor 11 Uhr für den ersten Match schon in der Kommentatorenbox sass.

Haben Sie für die Arbeit beim Fernsehen eine Ausbildung absolviert?

Nein, es galt Learning by Doing. Ich hatte das grosse Glück, anfänglich mit Heinz Pütz zusammenzuarbeiten. Er war mein Mentor, und er betrachtete mich von Anfang an nicht als Konkurrenten, sondern als Partner. Er war es auch, der sagte: «Heinz, mach du die Platzinterviews. Du sprichst am besten Englisch von uns allen.» Das hätten nicht viele gemacht.

Was sagen Sie zur These, dass Sie als Coach und TV-Kommentator noch erfolgreicher sind, als Sie es als Tennisprofi waren?

Im Tennis ist klar, wie gut du bist – du gewinnst, oder du verlierst. Die Bewertung eines Kommen­tators ist hingegen nebulös, die einen hören dir gern zu, die anderen nicht. Würde ich zu den besten 30 Kommentatoren der Welt gehören, wäre ich gleich erfolgreich wie im Tennis. Ich denke nicht, dass dies der Fall ist. Wahrscheinlich gibt es mehr als 30 Kommentatoren, die diesen Job besser beherrschen als ich.

Sie sind sehr vielseitig. Waren Sie nicht auch noch im Bankensektor tätig?

Doch, ich machte eine Bankausbildung und arbeitete während zweier Jahre für die UBS im Private Banking.

Zur gleichen Zeit waren Sie noch im Tennis engagiert.

Richtig, ich hatte immer mindestens zwei Jobs. Kein Wunder, geriet ich nach Beendigung meiner Profikarriere nie in ein Loch (lacht).

Momentan sind Sie TV-Kommentator, Captain des Schweizer Fed-Cup-Teams und Berater von Swiss Tennis. Brauchen Sie den Stress?

Ich habe bisher keine Selbstanalyse gemacht. Viele Sachen ergeben sich einfach. Ich bin, wie schon erwähnt, ein neugieriger Mensch. Und wenn du viele verschiedene Dinge machst, lernst du sehr viel.

Zu Ihrer Profizeit war die Welt bedeutend weniger medialisiert. Insofern sind Sie heute bekannter als damals. Wie gehen Sie mit Ihrem Prominentenstatus um?

Im Umfeld von Tennisturnieren werde ich oft erkannt, doch ansonsten habe ich nie das Gefühl, prominent zu sein. In New York zum Beispiel erkennt mich kein Mensch.

Welchen Einfluss hat Roger Federer auf Ihre TV-Karriere?

Einen ausgesprochen grossen. Als TV-Kommentator kannst du nur erfolgreich sein, wenn viele Leute interessiert, was im Fernsehen gezeigt wird. Der beste Kommentator wird aus einem langweiligen Event keinen Gassenhauer machen.

Wenn Federer nicht mehr aktiv ist, wird das Interesse am Tennis hierzulande abnehmen.

Davon ist auszugehen. Derartige Erfolge sind nicht zu wiederholen; wenn man 100 Jahre zurückblickt, stellt man fest: Es hat nie einen Spieler wie Federer gegeben. Zählt man noch die Grand-Slam-Titel von Martina Hingis und Stan Wawrinka hinzu, ist es schlichtweg absurd, wie viel die Schweiz in den letzten beiden Jahrzehnten gewonnen hat.

Haben Sie sich über Ihre persönliche Situation in der Post-Federer-Ära schon Gedanken gemacht?

Nicht gross. Ich bin nicht mehr blutjung, daher wäre es kein Problem, wenn ich etwas weniger arbeiten würde. Was das Schweizer Fernsehen betrifft, herrscht bezüglich Zukunft sowieso Unklarheit.

Haben Sie persönlich einen Plan B für den Fall, dass die No-Billag-Initiative angenommen wird?

Nein, im Bereich des Fernsehens habe ich keinen Plan B. Ich habe diesen Job nun gegen 30 Jahre gemacht und bin mir bewusst, dass es ein Privileg war. Wir konnten Bilder zeigen, die nicht nur in der Schweiz, sondern in der ganzen Welt auf Interesse stiessen.

War es für Sie eigentlich schwierig, sich beim Kommentieren immer wieder an neue Partner zu gewöhnen?

Nein, ich musste von Anfang lernen, mich anzupassen. Manchmal kommentierte ich direkt hintereinander für RTL und das Schweizer Fernsehen, in dessen Sendungen deutlich langsamer gesprochen wird. Und während 8 Jahren moderierte ich für Eurosport Tennissendungen – in Deutsch und Englisch.

Was waren für Sie nach Ihrer Profikarriere beruflich die schönsten Momente?

Gewisse Siege, die ich als Coach miterleben durfte. Selber spielen ist emotional am intensivsten, danach kommt das Coachen, denn irgendwie hast du noch einem halben Fuss auf dem Platz. Als Kommentator hast du nur eine Aussensicht.

Journalisten sind der Objektivität verpflichtet, trotzdem sind Sie als SRF-Vertreter bis zu einem gewissen Grad Partei. Fiebern Sie mit Federer und Wawrinka mit?

Je nach Matchverlauf habe ich während eines Grand-Slam-Finals schon einen erhöhten Puls oder feuchte Hände. Aber die Emotionen dürfen nicht zu stark auf den Kommentar durchschlagen, schliesslich bin ich Kommentator und kein Zuschauer.

(Berner Zeitung)