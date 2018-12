Roger Federer glückt der Auftakt in die neue Saison. In der ersten Partie am Hopman Cup in Perth gewinnt der 37-jährige Baselbieter sein Einzel gegen den Briten Cameron Norrie 6:1, 6:1. Nach zwei umkämpften ersten Games, die zehn Minuten dauerten und in denen Federer (ATP 3) bei eigenem Service 0:40 zurückgelegen hatte, fand der Baselbieter seinen Rhythmus und liess in der Folge seinem Gegenüber kaum eine Chance mehr. Vor allem beim Aufschlag war Federer eine Klasse besser als Norrie, die Nummer 91 der Welt, gegen den der Schweizer das erste Mal spielte.