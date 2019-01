Taylor Fritz ist früh dran in seinem Leben: Er war schon bei den Junioren die Nummer 1 und gewann bei diesen das US Open, nun steht er bereits bei den Profis in den Top 50. Und auch in seinem Privatleben gibt er Vollgas: Schon seit Juli 2016 ist er verheiratet, und sein Sohn Jordan wird bald zweijährig. Dabei ist er selber erst 21.