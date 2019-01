Seine Turniersiege 5 und 6 am Australian Open hatte Roger Federer mit Bällen der Marke Wilson errungen. Diese haben inzwischen ausgedient, verwendet wird 2019 ein Dunlop-Produkt, und dieses ist bereits heftig in die Kritik gerückt. John Millman, Federers Bezwinger am letzten US Open, bezeichnete sie als «Sch…». Sie seien tot, vor allem bei kühlen Temperaturen könne man mit ihnen keinen Druck erzeugen.