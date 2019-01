Roger Federer gelang ein wunderbarer Start in die Saison. Zusammen mit Belinda Bencic konnte er am Exhibition-Turnier im australischen Perth den Titel für die Schweiz verteidigen. In seinen vier Einzeln gab der Schweizer seinen eigenen Aufschlag kein einziges Mal ab – er scheint bestens gerüstet für das am Montag beginnende Australian Open.