Hier schreit Roger Federer Bill Gates an

Kurz vor seinem Halbfinal gegen Hyeon Chung am Australian Open (9.30 live im Ticker) macht Roger Federer auf das nächste «Match for Africa» aufmerksam – und sorgt dabei für einige Schmunzler. Am 5. März, wenige Tage vor dem Beginn des ATP Masters 1000 in Indian Wells, bestreitet Federer zum fünften Mal zur Exhibition zu Gunsten seiner Stiftung für Kinder in Afrika an. Dieses Mal tritt er in San Jose in Kalifornien gegen den Amerikaner Jack Sock an.

Mit von der Partie wird wie im Vorjahr in Seattle erneut auch der Microsoft-Gründer und Milliardär Bill Gates sein. Bis dahin muss der gute Gates aber noch etwas in Form kommen. Dabei hilft ihm der Maestro gleich höchstpersönlich (Video oben). Der Event im April 2017, an dem Federer gegen John Isner spielte, brachte rund zwei Millionen Dollar für die «Roger Federer Foundation» ein. (sda/dmo)